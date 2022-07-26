Fetihtepe’de kentsel dönüşüm zulmü sürüyor: İstanbul’u terk etmek zorunda kalıyorlar

26 Temmuz 2022 Salı, 11:56

Fetihtepe Mahallesi’nde AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm adı altında yaptığı çalışmalar yurttaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Yaklaşık 50 gündür elektrik, su ve doğalgazları kesik olan yurttaşlar, evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Evini terk eden bir yurttaş “Belediye her gün kapıya geldi en sonunda bizi evden çıkarttılar. Köyüm olan Batman’a döneceğim” dedi.

ÇADIR KURMAK BİLE YASAK

Özellikle kiracıların evlerinden çıkartıldığını belirten Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş, “İnsanlar ya sokakta kalıyor ya da eşyalarıyla birlikte kullanılmayan boş dükkanlarda yaşıyorlar. Bu tür durumda kalan insanlar için yaklaşık 30-40 tane çadır getirdik.

Ancak, çadır kurmak da yasaklandı. Polis, kapısının önüne çadır kuranları bile götürmek istedi” diye konuştu. İstanbul’daki kiraları yurttaşların karşılayamadığını belirten Karakuş, “Durum böyle olunca insanlar İstanbul’da ev bulamıyor. Mahallede evlerinden edilen insanların birçoğu mecburiyetten köylerine döndü” diye konuştu.