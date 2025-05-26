Kestane ağaçları tehlike altında: Binlerce savaşçı böcek doğaya salındı

Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek bölge için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen zararlı böcek türüyle ilgili, yörenin hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki gallere Torymus Sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'ler gallerin içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunun yok olmasını sağlaması hedefleniyor..

Bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretilen 4 bin adet Torymus Sinensis'in Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Altınçay ve Cumayanı Orman İşletme Şefliklerine ait kestane ormanlarına salımı yapıldı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölge mıntıkasında yer alan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen ''Torymus Sinensis'' yırtıcı böceğinin aralıklı olarak yeni salımlarının yapılmaya devam edileceği belirtildi.