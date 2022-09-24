Kiralık helikopterler yine havalanmadı: 'Yangın var' çağrısına 'uçmuyoruz' yanıtı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

“Ormanlar böyle yandı” başlıklı haberimizin mürekkebi kurumamıştı... Haber gazetemizin manşetinde iken Antalya Kaş’ta orman yangını başladı. Dün yayımlanan, “Helikopterler söndür emrine uymadı” skandalı, Kaş’ta da yaşandı!

Alevler seralara yaklaşmıştı. Yangın söndürme merkezinden çeşitli noktalarda hazır bekleyen helikopterlere çağrı yapıldı. Türk pilotlar çağrıya uyup havalandılar ancak Rusya’dan kiralanan helikopterlerin pilotları bu yangında da “uçmuyoruz” yanıtını verdiler!

(Rusya’dan kiralanan ve uçmayan helikopterler, beş ton su kapasitesiyle dünyanın en güçlü yangın söndürme hava araçları olarak kabul ediliyor.)

‘HESABINI SORACAĞIZ’

UT Air’e ait helikopterler 5 ton su taşıma kapasitesi ile dünyada bilinen en güçlü yangın söndürme hava araçları arasında. Orman Bakanlığı ve bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de bu helikopterlerden kiraladı. Fethiye-Manavgat-Kumluca da konuşlanan 4 Rus helikopteri Antalya’daki yangına emirlere rağmen kayıtsız kaldı.

Dün ortaya çıkardığımız skandalda Rus şirketlerin parasının ödenmediğini ve bu nedenle yangınlara pilotların müdahale etmediklerini yazdım.

Haber üzerine CHP İzmir Milletvekili, hukukçu ve aynı zamanda pilot olan Murat Bakan aradı. “Bu sorumsuzluğun hesabını Meclis’te soracağız” dedi ve ekledi; “Yazdığınız habere göre OGM’den bazı kaynaklar, ‘Parasını ödedik ama Rusya’ya ambargo nedeniyle paraya el konuldu’ diyorlarmış. Bu bir bahane olamaz. Almanya kendisi için hayati önemdeki doğalgazın parasını ruble ile verip alıyor, ne demek ambargoya takıldı! Devlet aklı bunu düşünecek. Paranın ödenip ödenmediğini de gerçekte neyin olduğunu da Meclis’te soracağım” dedi.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Edindiğim bilgilere göre pilotlarla pazarlık sürüyor. Bugün öğlene kadar OGM yetkililerinin şirkete süre verdiği öğrendiğim detaylar arasında. Peki, pilotlar ormanlar cayır cayır yanarken “Biz uçmuyoruz” diyebilir mi? Yanıtı Murat Bakan veriyor: “Ticari bir anlaşma olduğu için ormanlarımızın yanmasını dikkate almayabilirler. Türk plakalı hava araçlarına milli konularda devlet emir verebilir ancak bunlar yabancı plakalı. Sözleşmeye göre hareket ediyorlar ise yaptırım uygulanamaz”

Yani sorumluluk, ormanlar yanarken kiralanan helikopterlerin uçmasını sağlayamayan Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlıkta... Bu şirketlerin parasını neden ödemediniz? Yetersiz müdahale nedeni ile yanan ormanların hesabını nasıl vereceksiniz?

OGM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Tarım Orman İş-Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’u aradım, “Haberinizde kaosun resmini gördüm” diyor. Orman Genel Müdürlüğü’nü kötü yönetimi nedeniyle eleştiriyor: “Pilotlar ‘uçmuyoruz’ diyerek nasıl inisiyatif kullanabilir? Bu helikopterler en güçlü olanlardı. Şirketin parası neden ödenmedi, ellerinde her türlü imkân var, para var... Bu zaafiyet nedeni ile yaşaması gereken ormanlarımız kül oldu. OGM ve bakanlık kamuoyunu bir an önce aydınlatmalıdır.”

Yetkililerin suskunluğu sürüyor... Dün yer verdiğim soruları bir kez daha sorarak kötü yönetimin tarihine not düşüyorum.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

-Rus helikopterleri kaç yangına müdahale etmedi? Talimatlara neden uymadılar?

-Bu helikopterleri getiren şirketlerin isimleri nedir? (birinin adı UT AİR)

-Yangın sürerken aldıkları talimata rağmen uçmayan pilotlarla ilgili bir işlem yaptınız mı?

-Bu ihmal nedeniyle kaç hektar orman varlığımızı kaybettik?

-Rus şirketler ile yapılan kiralama anlaşmasında aracı bir Türk şirket var mıdır?

-Rus şirketin parasına mali ambargo nedeni ile el konulduğu doğru mu?