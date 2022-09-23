Cumhuriyet ortaya çıkardı: Orman yangınlarında helikopter fiyaskosu!

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Soma’da, Antalya’da, Mersin’de yaşanan orman yangınlarına havadan yeterli müdahale edilemedi ve alevler uzun sürede güçlükle söndürüldü. Oysa Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kiraladığı helikopterler ile hava gücünü artırmıştı. Konuştuğum kaynaklar ve telefon mesajları büyük bir skandalı gözler önüne serdi. Rusya’dan kiralanan 15 helikopter, paraları ödenmediği gerekçesi ile uçmamıştı...

Telefon mesajları (WhatsApp yazışmaları) İzmir yangın yönetim grubuna ait. Soma’da çıkan yangına müdahale için merkezden helikopterlerin konuşlandığı noktalara talimatlar yağıyor:

- “Kemalpaşa motor çalıştırdı”

- “Bergama helikopter Soma için kalkış yaptı. Anlaşıldı Bölge Müdürüm.”

- “Kemalpaşa helikopter kalktı.”

- “Gümüldür helikopter kalkmıyor, bilginize”

Dakikalar içinde yapılan yazışmalardan biri bu. Öğlen 12.33 ile 12.42 arası...

Alevler yükseliyor, yangın sürüyor ve talimatlar devam ediyor... Saat: 14.08.

- “Gümüldür helikopter siz de kalkın.”

- “Gümüldür helikopter alındı.”

Yani görev emri alınıyor ancak dört dakika sonra şu yanıt geliyor:

- “Yabancı ekibin almış olduğu karar neticesinde Gümüldür hlk (helikopteri) kalkış yapamamaktadır. Bilginize...”

Geçen zaman içinde alevler büyüyor ve yangın ilerliyor. Yangın yönetim merkezi bu kez de “Seferihisar hariç bölge müdürlüğümüze bağlı bütün hava araçları, kalkalım...” talimatı veriyor.

Gelen yanıt saat 16.23 itibarıyla şöyle: “Gümüldür hlk. yabancı ekibi, şirketlerinden gelen emir doğrultusunda kalkmayacaklarını bildirdiler...”

Rusya’dan kiralanan 15 yangın söndürme helikopterinin en az sekiz yangına müdahale etmediği iddia ediliyor. İki Rus şirketi ve bağlı pilotlarının paralarını alamadıkları için uçmadıkları yine gelen bilgiler arasında. OGM’den kaynaklarım ile konuştum. Şirketlerin parasının ödendiğini ancak Rusya’ya uygulanan mali ambargo nedeniyle paranın bloke edildiğini söylüyorlar.

Dün en son Marmaris’te 1200 hektar ormanlık alan yandı. Ciğerlerimiz kül olurken Orman Bakanlığı’nda bitmeyen skandallar zincirinden birini daha deşifre ettik.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Bakanlıktan ve OGM’den şu soruların yanıtını bekliyoruz:

- Rus helikopterleri kaç yangına müdahale etmedi? Talimatlara neden uymadılar?

- Bu helikopterleri getiren şirketlerin isimleri nedir?

- Yangın sürerken aldıkları talimata rağmen uçmayan pilotlarla ilgili bir işlem yaptınız mı?

- Bu ihmal nedeniyle kaç hektar orman varlığımızı kaybettik?

- Rus şirketler ile yapılan kiralama anlaşmasında aracı bir Türk şirket var mıdır?

- Rus şirketin parasına mali ambargo nedeni ile el konulduğu doğru mu?