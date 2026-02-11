Kırşehir’de planlanan altın madeni projesi, doğal yaşamı bitirecek: DSİ’den yönetmeliğe aykırı su tahsisine onay!

Koç Holding’e bağlı Demir Export ile AKP Batman Miletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas İnşaat ortaklığıyla kurulan Defaş Madencilik, Kırşehir’in Boztepe ve Merkez İlçeleri, Çimeli ve Körpınar Köyleri’nde altın madeni kuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, yurttaşların tepkilerine karşın ÇED Olumlu kararı verilen proje, bölgedeki doğal yaşamı neredeyse bitirecek. Ruhsat alanı 5 bin 855 hektar, yani yaklaşık 8 bin futbol sahası büyüklüğünde olan altın madeni projesi, Kırşehir Belediyesi tarafından kentin içme suyu temininde kullanılan su kuyularına, içme suyu arıtma tesislerine ve içme suyu terfi istasyonlarına kuş uçuşu 3 kilometre; şehir merkezine ise kuş uçuşu 6 kilometre kadar yakın bir mesafede bulunuyor.

KIRŞEHİR SUSUZ KALABİLİR

Kırşehir ve Özbağ Belediyesi’nin su kuyuları, maden sahası içerisinde bulunan dağlardan besleniyor. Projenin yaşama geçmesiyle birlikte dağların yok edilmesi, kayaç yapının yok olması öngörülüyor. Bunun sonucunda su yollarının ortadan kalkmasıyla kuyular beslenemeyecek. Kırşehir ve Özbağ, susuz kalacak. İklim kriziyle baş etmeye çalışan Türkiye, bir de madenlerden darbe yiyecek. Zaten yer altı suları kapsamında kıtlık yaşayan Kırşehir’in mevcut kaynakları da tehlike altına girecek. Maden Atığı Depolama Tesisi’nde herhangi bir kaza veya afet meydana gelmesi durumunda, altın madeninin işletmesinde kullanılacak olan kimyasalların yüzey suyuna veya yer altı suyuna karışmasıyla, kente içme suyunu sağlayan su kuyularının kalitesinde bozulma yaşanma ihtimali bulunuyor.

DSİ KARARI GECİKTİRİYOR

Devlet Su İşleri, maden projesi için 20 Aralık 2024 tarihinde bakanlıkta gerçekleşen ilk İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında kırşehir Belediyesi’ne “Kırşehir iline içme ve kullanma suyu sağlayan, belediyeye tahsisli su kuyularının koruma alanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiği” bilgisini verdi. Edinilen bilgiye göre, su kuyularının, 5 ile 10 km yarıçaplı dairesel koruma alanı olması gerekiyor. Buna karşın 2. İDK toplantısında da çalışmaların sürdüğü bilgisini aktaran DSİ, çalışmaları hâlâ sonuçlandıramadı. DSİ’nin söz konusu su kuyularına koruma alanı kararı vermesi halinde, bölgede maden ocağı işletilemeyecek.

YÖNETMELİĞE AYKIRI SU TAHSİSİ YAPILDI

ÇED raporuna göre, maden sahasında kullanılacak su, Kırıkkale ve Karakeçili arasında yer alan ve maden sahasına kuş uçuşu 73 kilometre mesafedeki Kapulukaya Barajı’ndan alınacak. DEFAŞ Madencilik, suyu kullanma hakkını, 1988 yılında DSİ tarafından 722 litre su kullanma hakkı verilen TÜPRAŞ’tan alacak. TÜPRAŞ, kullanım hakkının bir kısmını maden şirketine devredecek. Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan ilgili maddenin “Tahsis izni verilen miktardan daha fazla ve amacın dışında su kullanılamaz, üçüncü şahıslara devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz” bölümüne aykırı olan devir işleminin DSİ tarafından onaylanması da dikkat çekti.

Kırşehir Belediyesi, söz konusu devir işlemine karşı hukuki süreç başlattı. Belediye tarafından Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda açılan dava, yetkisizlik gerekçesiyle Kırşehir İdare Mahkemesine gönderildi. Kırşehir İdare Mahkemesi Başkanlığı, da yine bir yetkisizlik kararı ile dosya Kırıkkale İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Kırıkkale İdare Mahkemesi ise davayı yetkili yargı yerinin belirlenmesi amacıyla Danıştay’a gönderdi. Dava sürüyor.

5 BİN HEKTARLIK TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRECEK

Maden ocağı ile birlikte, Ankara dahil pek çok şehir için içme suyu kaynağı olan Kızılırmak Nehri de olası bir tehlikede kirlenme riskiyle karşı karşıya kalacak. Proje alanının neredeyse tamamı mera, tarım ve hazine arazilerinden oluşuyor. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölgede altın madeni projesinin yaşama geçirilmesi halinde, 650 hektar ekili tarım alanı yok edilecek.

Yakın çevreki 5 bin hektarlık tarım arazisinin zarar göreceği öngörülen projeyle, alandaki mera alanları geri dönüşü olmayacak şekilde yok olacak. Başka mera alternatifi olmayan bölgede, küçükbaş hayvancılık neredeyse yarı yarıya azalacak, yakın çevredeki onlarca besi çiftliği kapanmak zorunda kalacak. Ankara ve İstanbul’un et ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan Körpınar, Büyükkışla, Külhüyük, Çimeli köylerinde yaşayan yurttaşların geçim kaynağı neredeyse yok edilecek ve halk göç etmek zorunda bırakılacak. Bu da et piyasasını olumsuz etkileyecek.

Kırşehir Kent Konseyi tarafından maden sahasından alınan örneklerle yapılan analizlere göre, bölgede altından daha fazla olmak üzere nadir ve stratejik toprak elementlerinin bulunduğu tespit edildi. Bölge sakinleri arasında, ÇED Raporunda sadece altın elementi çıkartılacağı belirtilerek, Nadir ve Stratejik Toprak Elementlerinin bu yolla yurt dışına kaçak olarak çıkarılmaya çalışıldığı” iddiaları da dillendiriliyor. Belediyenin ve konuyla ilgilenen demokratik kitle örgütlerinin projeye ilişkin hukuki süreçleri sürdürecekleri de öğrenildi.