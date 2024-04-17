Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, Galata Köprüsü tarafında kalan alanı Le Vapeur Magique isimli şirketin boğaz turu yapan vapuruna verdi. “Özel rıhtım” olarak belirlenen alana yurttaşların girişi engellendi. Tepkiler üzerine Beyoğlu Belediyesi yapıyı kaldırdı.
Yurttaşların sahile
erişimi özel
şirketler aracılığıyla
kısıtlanmaya devam
ediyor. AKP iktidarıyla
birlikte meydanlar ve
sahil kesimleri
yurttaşların
kullanımına
kapatıldı. Bunun
örneklerinden
biri de
Karaköy’deki
Galataport. Projeye
karşı Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği
başta olmak üzere birçok
dava açıldı. Buna karşın
projeyle birlikte hem sahil
kesimi kapatıldı, hem
de alana yanaşan cruise
gemileri görüşü engelledi.
Bunun yanında Doğuş
Grubu’na ait Galataport’un
Katarlılara satılacak
olması gündemdeki
yerini korurken şimdi
de Galata Köprüsü
tarafında kalan bir kesim
de özel şirkete verildi.
Mülkiyeti Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’na bağlı
olan Türkiye Denizcilik
İşletmeleri AŞ, alanı Le
Vapeur Magique isimli
şirketin boğaz turu yapan
vapuruna verdi. “Özel
rıhtım” olarak belirlenen
alana yurttaşların girişi
engellendi.
RIHTIMI YIKTILAR
Olayın sosyal medyada tepki görmesinin ardından özel işletmeye verilen alan CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından “Denize ve sahillere erişim, şehrin nimetlerinden adilce faydalanmak bir kent hakkıdır.Beyoğlu’nun hakkı bize emanet” paylaşımı yaptı.
Konuyu gündeme
getirerek yapının
kaldırılmasını sağlayan
isimlerden Mekânda
Adalet Derneği’nden
Yaşar Adanalı, “Durum bu
haldeyken mevcut alanı
da kapatıp başka bir yere
tahsis etmek, İstanbul’u
düşünmeden almak
demektir. Bu
adı konulamayan güç
ilişkileriyle de yapılmış
olabilir. Kamu yararı için
sahillerin halka açık olması
gerekiyor. Bu aynı zamanda
anayasal bir haktır” dedi.
Yurttaşların Galataport’un
da yapımıyla beraber denize
ulaşımının zorlaştığını
söyleyen Adanalı, “İnsanlar
denize ulaşmak için küçük
aralıklar arıyorlar. Az olanı
da kapatmak doğru değil.
Yerel yönetimlerin elinde
olması gereken kararı alıp
şeffaf olmayan tahsisler
yapılması kabul edilemez.
Kamusal alan alternatifi
olarak da Galataport
gösterilemez” diye konuştu.
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