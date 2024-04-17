Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

Yurttaşların sahile erişimi özel şirketler aracılığıyla kısıtlanmaya devam ediyor. AKP iktidarıyla birlikte meydanlar ve sahil kesimleri yurttaşların kullanımına kapatıldı. Bunun örneklerinden biri de Karaköy’deki Galataport. Projeye karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği başta olmak üzere birçok dava açıldı. Buna karşın projeyle birlikte hem sahil kesimi kapatıldı, hem de alana yanaşan cruise gemileri görüşü engelledi. Bunun yanında Doğuş Grubu’na ait Galataport’un Katarlılara satılacak olması gündemdeki yerini korurken şimdi de Galata Köprüsü tarafında kalan bir kesim de özel şirkete verildi. Mülkiyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, alanı Le Vapeur Magique isimli şirketin boğaz turu yapan vapuruna verdi. “Özel rıhtım” olarak belirlenen alana yurttaşların girişi engellendi.



RIHTIMI YIKTILAR

Olayın sosyal medyada tepki görmesinin ardından özel işletmeye verilen alan CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından “Denize ve sahillere erişim, şehrin nimetlerinden adilce faydalanmak bir kent hakkıdır.Beyoğlu’nun hakkı bize emanet” paylaşımı yaptı.

Konuyu gündeme getirerek yapının kaldırılmasını sağlayan isimlerden Mekânda Adalet Derneği’nden Yaşar Adanalı, “Durum bu haldeyken mevcut alanı da kapatıp başka bir yere tahsis etmek, İstanbul’u düşünmeden almak demektir. Bu adı konulamayan güç ilişkileriyle de yapılmış olabilir. Kamu yararı için sahillerin halka açık olması gerekiyor. Bu aynı zamanda anayasal bir haktır” dedi. Yurttaşların Galataport’un da yapımıyla beraber denize ulaşımının zorlaştığını söyleyen Adanalı, “İnsanlar denize ulaşmak için küçük aralıklar arıyorlar. Az olanı da kapatmak doğru değil. Yerel yönetimlerin elinde olması gereken kararı alıp şeffaf olmayan tahsisler yapılması kabul edilemez. Kamusal alan alternatifi olarak da Galataport gösterilemez” diye konuştu.

