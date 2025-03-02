Kıyıları işgal devam ediyor

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

ORÇEV’in basın açıklamasına CHP, TKP, Emek Partisi, Sol Parti, ADD, SES, TU¨M KO¨Y SEN, HABER SEN, DI·SK EMEKLI· SEN temsilcileri destek verdi.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı, Düzmahalle, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı, Durugöl mahallelerinde yapılması planlanan “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu Projesi” için Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir ÇED kararı çıkardığını vurguladığı açıklamada; “Seçtiğimiz yerel yöneticiler aracılığıyla sahil bandımız, kumsallarımız dolgu tehdidi altında” dedi.

‘RANTA DEĞİL HALKA DÖNÜN’

Gönül, “Turizm geçim kaynağımız olacaksa taşa ve betona gömülmüş kent, sahil ve yaylalarımız, turizm yapılanma uygulanmasını reddetmek olacaktır. Rant odaklı değil, yaşanabilir kent, doğa ve insan odaklı yatırımlar olmalı; halkın katılımı ve kararları alınmalı. Bizler bu şehre ihanet edenlerle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Sizler yasaları yok sayıyorsunuz, bizler yasalarla hareket ediyoruz. Onun için sizlerden mahkeme kararlarına, yasalara uymanızı talep ediyoruz. Yönünüzü ranta değil halka dönmenizi istiyoruz” diye konuştu.