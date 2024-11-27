Kıyım projesini halka soracaklar

Yayınlanma: 27.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 04:00

İstanbul’un nefes ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında uzmanların tüm uyarılarına karşın maden baskısı devam ediyor. İstanbul Madencilik ve Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi, Şile’deki Yeşilvadi mahallesindeki madenini büyütecek. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvurunun ardından bakanlık, halkın katılımı toplantısı için tarih verdi. Çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinden biri olan toplantı, 5 Aralık’ta yapılacak. Toplantıya bakanlık ve şirket yetkilileri katılacak.

NE OLACAK?

Tamamı ormanlık alan olan bölgede yapılmak istenen projeyle birlikte alandan kömür, kil ocağı ve kuvars kumu çıkarılacak. Şirket, bölgedeki üç alanı ÇED alanı olarak belirledi. Birinci ve yeni eklenecek olan ÇED alanında kömür, kil ocağı ve kuvars kumu çıkacak. İkinci ÇED alanı şirketin 2018’de onayını aldığı alan. Buradaki maden alanı 30.46 hektardan 151.31 hektara çıkarılacak. Üçüncü ÇED alanına 13.12 hektar daha eklenerek alan 37.79 hektar yapılacak. Proje kapsamında bu üç poligon 220.39 hektar yani 311 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Ayrıca şirketin bölgede 655 hektarlık ruhsatının bulunması, madenin zamanla büyüyebileceğini gösteriyor.