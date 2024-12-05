Kızılbük projesinin 17 ruhsatı ve imar durum belgesi iptal edildi ama şirket ‘devam’ dedi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 07:40

Muğla Marmaris’teki Milli Park sınırları içerisinde kalan Sinpaş’ın “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesine ilişkin yurttaşlar, yıllardır mücadele ediyor. Kıyı Kanunu’nu da ihlal eden projenin 17 ruhsat ve imar durumunun iptali için açılan davada karar çıktı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle aldığı kararla Sinpaş’ın projesine verilen 17 ruhsat ve imar durum belgesini iptal etti.

Mahkeme kararında 1’inci etap projesinin, imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar içerdiği belirtildi. Ayrıca 2’nci etap projesinin de imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar barındırdığı tespiti yapıldı.

‘KANUNUN ÜSTÜNLÜĞÜ’

Bunun yanında, 1’inci etap ve 2’nci etap projelerindeki bazı bloklarda, kat koşuluna olanak tanıyan plan notu hükümlerinin üzerinde kat hakkının olması ve birden fazla bodrum katın bulunması gibi nedenlerden ötürü imar planı, plan notları ve imar durum belgesinde belirtilen koşullara aykırı hususlar bulundurduğu ifade edildi. Mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı.

Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin, “Hiçbir kanuna, yasağa uymadan çalışan, halkın milli parkını talan etmeye devam eden, parasının gücüne veya siyasi arkalığına dayanarak her şeyi yapabileceğini yapacağını sanan Sinpaş, kanunların her şeyden üstün olduğunu anlamıştır” dedi.

ŞİRKET: ÇOKTAN BİTTİ

Projeyi hayata geçiren Sinpaş’ın alt şirketi Kızılbük Gayrimenkul’den yapılan açıklamada ise projenin davaya konu olan etaplarının çoktan bittiği, dava sonucunun inşaatı etkilemeyeceği dile getirildi. Mahkemenin 2’nci etap projesinde hukuka aykırılıklar olduğunu belirtmesine karşın, şirket bu iptalin inşaat durdurmayacağını belirtti.

Kararın Marmaris Belediyesi’ne tebliğ edilmesinin ardından belediyenin inşaatı mühürlemesi bekleniyor.

Kızılbük projesinin internet sitesinde, devre mülk satışları devam ediyor!