Konak İklime Uyum Stratejik Planı için çalıştaylar başladı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:08

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:08

Konak Belediyesi’nin Sosyal İklim Derneğiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında gerçekleştirdiği ‘Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme’ projesinin çalıştayları başladı. Konak İklime Uyum Stratejik Planına katkı amacıyla organize edilen çalıştayların ilki özel sektör temsilcilerine yönelik düzenlendi. Özel Sektör Temsilcileri Çalıştayı’na, Konak Belediyesi adına Araştırma ve Geliştirme Müdürü Kamuran Bülent Köstem, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz ve yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

KONAK’IN İKLİM PLANI KAPSAYICI VE KATILIMCI OLACAK

Konak’ta ilk defa katılımcı bir iklim uyum planının hazırlanmasına olanak tanıyan çalıştayın açılışında konuşan Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Kamuran Bülent Köstem, katılımcı ve kapsayıcı bir plan hazırlamak istediklerini vurguladı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun adil kent eşit yurttaş mottosunu hatırlatan Köstem, toplumun her kesiminin katılımını önemsediklerini ifade etti ve şöyle konuştu: “İklim planları yapılıyor, bu konuda kitaplar yazılıyor, raporlar yazılıyor ama planlamadan çok artık uygulamaya dönük bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu da aslında sadece belediyenin, sadece sivil toplumun, sadece özel sektörün değil hepimizin derdi. Özellikle bu Yeşil Mutabakat’tan sonra özel sektörün de bu konuda çok faaliyet göstermesi gerekiyor. Ama bunu samimi bir iş birliğiyle yapmak gerekiyor. Biz Konak’ta bir iklim planı hazırlarken bunu özel sektöre, sivil topluma, gençlere sormamız mümkün değildi. Bu şekilde bir plan hazırlamanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Biz bu programı yaparken Sosyal İklim Derneği’yle birlikte olabildiğince kapsayıcı bir iş yapalım istedik.”

“KONAK BELEDİYESİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU”

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz de açılış konuşmasında, Konak Belediyesi ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Tuğrulöz, “Konak Belediyesi elini taşın altına koydu, bir iklim uyum planı hazırlamak istedi ve bunu herkesi dahil ederek katılımcı bir şekilde yapmak istedi. Bugün sizlerden aslında beklentimiz Konak’ta faaliyet yürüten farklı sektörlerin temsilcisi olarak nasıl bir konak hayal ediyorsunuz? Nasıl daha dirençli bir konakta beraber yaşayabiliriz? Bunun cevabını arıyoruz” dedi.