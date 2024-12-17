Konak’ta iklim değişikliğine iki çalıştay birden

Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:31

Güncelleme: 17.12.2024 - 15:31

Konak Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında, Sosyal İklim Derneğiyle birlikte hazırladığı “Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme” projesinde çalıştay aşamasına gelindi. Bugüne dek çocuklar, gençler, kadınlar, mülteciler, engelliler ve özel sektör temsilcilerine yönelik iklime uyum ve yatay uyum eğitimleri tamamlanan projenin bir sonraki adımında, eğitim alan gruplarla birlikte iki çalıştay düzenlenecek.

Çalıştaylarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İklime Uyum Stratejik Planı, Konak Belediyesi’nin Stratejik Planı ve SECAP belgesi ile Birleşmiş Milletler üst politika belgeleri bir oturum içerisinde temel alınarak anlatılacak ve bu bağlamda bir de atölye düzenlenecek. Daha sonra katılımcılar, iklim krizi kaynaklı yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini tartışacak. Elde edilen çıktılar, Konak İklime Uyum Stratejik Planı’na temel oluşturacak.

Konak İklime Uyum Stratejik Planı’na katkı sağlamak için art arda iki gün yapılacak çalıştayların ilki olan Özel Sektör Temsilcileri Çalıştayı 20 Aralık tarihinde yapılacak. Yatay Uyum Çalıştayı ise 21 Aralık’ta düzenlenecek.