Köylüler kazandı, mahkeme OSB'ye 'dur' dedi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:00

Gölpazarı’nda Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılmak istenen 78 milyon 128 bin 113 TL değerindeki projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Aralık 2022’de “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verilmişti. Yaklaşık 600 bin metrekarelik tarım alanlarını etkilyecek projeye karşı yurttaşlar ve yaşam savunucuları mücadele başlattı. Projenin iptali için başta Gölpazarı Çevre Koruma Derneği olmak üzere köylüler Sakarya 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Davaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) da müdahil oldu. Dava devam ederken mahkeme ara kararını açıkladı. Kararda, “Çevresel etkinin dikkate alınmadığı ve bu konuda risk değerlendirmesine ilişkin çalışma yapılmadığı anlaşıldığından eksik inceleme ve değerlendirme içeren nihai ÇED raporuna dayanılarak tesis edilen ÇED olumlu kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

TOPLANTIYA TRAKTÖRLE GİTTİLER

Geleceğin tarım olduğunu ve tarlalarında OSB istemediklerini belirten köylüler, Kasım 2021’de proje için gerçekleştirilen halkın katılımı toplantısına 70 traktörle birlikte giderek farkındalık yaratmıştı.