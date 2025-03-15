Koyun yapılaşmasının önünü açan ihalede en yüksek teklifi Mesa Holding ile Caba İnşaat verdi: Aya Yorgi rant kurbanı

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, İzmir Çeşme’de mahkeme kararına rağmen ikinci kez imar planlarını değiştirerek ihaleye açtığı dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu için en yüksek teklifi Yassıada’yı betona boğan Mesa Holding ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen Caba İnşaat verdi.

İmar planları ile rekreasyon ve park alanı iken kentsel gelişme alanı olarak ilan edilen bölge için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, demokratik toplum kuruluşları, çevre platformları ve yurttaşlar ayrı ayrı dava açarken Emlak Konut GYO, yaklaşık 48 bin metrekarelik üç parselin “satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi”ni yaptı.

Yeni plana göre; 0.30 emsal ve iki kat yapılaşma hakkı tanınan parseller için ilk oturumda 20 firma, ikinci oturumda ise 15 firma teklif yaptı. En yüksek teklifi 5 milyar 262 milyon 500 bin TL ile Mesa Mesken ve Caba İnşaat verdi. Avrupa yakasının akciğerleri olan Kemerburgaz’da devasa araziyi de Emlak Konut’tan alarak betonlaştıran Caba İnşaat ve Mesa Holding, aldıkları ihalelerle gündemden düşmedi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’yı betona boğan projeye imza atarak adını duyuran MESA Holding’in yönetim kurulu başkanı Erhan Boysanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yassıada ziyareti sırasında da heyette yer almıştı.

Bursa’daki EDS ihalesiyle gündeme gelen Caba İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen ise aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekti. Çok sayıda HES, GES, RES, toplu konut projeleri, yurtlar, spor salonları gibi projeleri kamudan alan Caba İnşaat, deprem sonrası Hatay’da 2.5 milyar lira bedelinde 800 adet deprem konutu yapımı işini aldıktan sonra da bir yıldan kısa sürede farklı ortaklıklarla 12 milyarlık beş ihale daha kazanmıştı.