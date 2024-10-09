Koza’nın projesine bu kez iptal kararı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’a ilk ret geldi. Koza Altın, temmuzda Balıkesir Burhaniye’de yeraltı altın madeni işletmek için Çevre Bakanlığı’na başvurdu. Hazine arazisi ve orman içerisinde yer alan projenin çevresinde ise zeytin ağaçları bulunuyordu. Bakanlık dün şirketin projesinin iptal edildiğini duyurdu. İptal sebebi olarak da zeytinlikler gösterildi.