Kültür Bakanlığı’nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına ormanlar dahil edildi

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Değişiklikte en fazla tartışma konusu olan madde “devlet ormanlarına” yönelik düzenleme oldu. Yönetmeliğin ‘Tahsis Yetkisi ve Diğer İşlemler” başlıklı 30-A maddesine yapılan ekleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına devlet ormanları da dahil edildi. 16’ncı maddede yapılan değişikliğe göre mücbir sebep ve kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin ön izin süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, peşin tahsis edilen ön izin ile ağaçlandırma ve bakım bedelleri iade edilmeyecek. Yönetmeliğin önceki halinde, sadece ön izin bedelinin iade edilmemesi öngörülüyordu.

Turizm yatırımı veya işletmesi belgeli tesiste izinsiz olarak yapıldığı belirlenen kapasite artışlarında, izinsiz olarak kullanılan dönem için belirlenecek ek kullanım bedeli mevcut bedelin 10 katı olacak. Ayrıca izinsiz olarak kullanılan dönem için bedel alınması kesin tahsisin iptal edilmesine engel de oluşturmayacak.

Planda, personel lojman alanı kullanımına ayrılan alanlar, tahsise ilişkin hususların sağlanması ve sosyal ve teknik altyapıya katılım payı alınması şartı ile bakanlık tarafından aynı bölgede adına turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi düzenlenen yatırımcılara, ilgili bakanlıklardan tahsisli tesisler için ana tahsisin süresiyle eş süreli olacak şekilde, diğer tesisler için ise kırk dokuz yıla kadar süreyle tahsis edilebilecek.

‘DOYMADINIZ!’

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem dün yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Adem, anayasanın 169. maddesinin, ormanların korunmasını güvence altına aldığına dikkat çekerken, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu da vurguladı. Adem, “Ormanlar sadece bu ülkenin değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır ve herhangi bir ticari faaliyete açılmamalıdır. Bu düzenlemeyi derhal geri çekin. Ormanlarımız, yeşilimiz, doğamız satılık değildir ve asla olmayacaktır” dedi. “Doymadınız bu ülkenin ormanlarını, yeşilini, doğasını satmaya” diye konuşan Adem, “Zaten yeteri kadar turizme açılmış orman alanlarımız varken daha ne istiyorsunuz ? Bu açgözlülük artık sınır tanımıyor. Doğamıza verdiğiniz zarar geri dönülemez bir noktaya doğru ilerliyor. Yeter. Çekin elinizi ormanlarımızdan, doğamızdan. Orman alanlarının turizm yatırımlarına açılması, bu ülkenin doğal kaynaklarının sermayeye peşkeş çekilmesinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.