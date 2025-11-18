Kuraklıkla boğuşan Ankara’da ABD’li şirketin çay üzerindeki projesi onaylandı, dava yolda: Başkentin suyu HES’e

Şehirler kuraklıkla mücadele ederken iktidar cephesinin adımları iklim kriziyle birleşerek tehdidi artırıyor. Bu illerden birisi de Ankara. Başkent geçen aylarda kuraklıkla mücadele için su kesintisi yapan iller arasında yer almıştı.

Cumhuriyet geçen yıllarda ABD’li şirket H2O International’ın Ankara Polatlı’da yapmak istediği hidroelektrik santralını (HES) gündeme getirmişti. Şirketin başvurusunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” izni verildiğini duyurdu. Bu izinle birlikte şirket Ankara Çayı üzerine “Keçikaya Arşimet Burgu HES” projesiyle 18 kademeli 54 türbinli HES kuracak. 992 milyon TL değerindeki projeyle birlikte lastik savaklı regülatör yapısından alınacak sular, arşimet burgu türbinlerden geçirilerek enerji üretilecek.

İKİNCİ PROJE

Şirket benzer şekilde aynı çay üzerinde “Bozçakır Arşimet Burgu HES” için de girişimlerini tamamlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu projeye de geçen aylarda onay verdi. 926 milyon TL değerindeki projeyle Ankara Çayı’na 16 adet tesis kurulacak. Üç üniteden oluşacak santral betonarme şekilde yapılacak. ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı (HKT) ise 23 Ağustos 2024’te yapılmıştı. Yurttaşlar, bilgilendirilmek istemediklerini söylemiş, tutanağın ardından toplantı sonlandırılmıştı.

DAVA AÇILDI

Bölgedeki HES projesiyle birinci sınıf tarım arazilerinin etkileneceğini belirten yurttaşlar hem acele kamulaştırma kararına hem de “Bozçakır Arşimet Burgu HES” için verilen onaya dava açtı. Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, “Bundan sonraki süreçte de karşılarında durmaya devam edeceğiz. Yeni verilen onaya da davamızı açacağız. Suyumuz olmazsa ürün de olmaz. Projeyi yaptırmayacağız” dedi.