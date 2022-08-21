Kurupelit Marina Dayanışması'ndan AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: 'Betonlaştırmak istiyorlar'

21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Kurupelit Marina Dayanışması sözcüsü Dr. Nedim Ecevit, “Büyükşehir belediyesi sorumluluğunu aldığı alanlarda, yaşam için en önemli, en öncelikli görevlerinin başında olan ‘uygun çevreyi’ oluşturmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ecevit, “Görülüyor ki Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrimizi temiz tutma, çevreyi koruma, çevre kirliliğini önleme, ekolojik yapıyı gözetme, bu şehirde yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm canlılar için uygun çevreyi oluşturma görevini aksatıyor. Kurupelit Marina da Büyükşehir Belediyesi’nin bu asli görevi yerine getirmeyip aksattığı yerlerin başında geliyor” dedi.

Ecevit, “Samsun Limanı, İstanbul Haliç ve daha onlarca yer temizlenebiliyor da alan olarak çok daha küçük ve daha kolay olan Kurupelit Marina’nın temizlenemeyeceği inandırıcı olabilir mi? Cevabı basit ve ortada! Adeta bilinçli olarak çözümsüzmüş görüntüsü yaratılmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.