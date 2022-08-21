Kurupelit Marina Dayanışması'ndan AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: 'Betonlaştırmak istiyorlar'
Samsun’un Atakum ilçesindeki yat limanının doldurularak yerine yeni bir yat limanı yapılacağı yönünde çalışmaların devam etmesi üzerine Kurupelit Marina Dayanışması bir basın açıklaması yaptı.
Kurupelit Marina Dayanışması sözcüsü Dr. Nedim Ecevit, “Büyükşehir belediyesi sorumluluğunu aldığı alanlarda, yaşam için en önemli, en öncelikli görevlerinin başında olan ‘uygun çevreyi’ oluşturmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ecevit, “Görülüyor ki Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrimizi temiz tutma, çevreyi koruma, çevre kirliliğini önleme, ekolojik yapıyı gözetme, bu şehirde yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm canlılar için uygun çevreyi oluşturma görevini aksatıyor. Kurupelit Marina da Büyükşehir Belediyesi’nin bu asli görevi yerine getirmeyip aksattığı yerlerin başında geliyor” dedi.
Ecevit, “Samsun Limanı, İstanbul Haliç ve daha onlarca yer temizlenebiliyor da alan olarak çok daha küçük ve daha kolay olan Kurupelit Marina’nın temizlenemeyeceği inandırıcı olabilir mi? Cevabı basit ve ortada! Adeta bilinçli olarak çözümsüzmüş görüntüsü yaratılmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Civan Canova hayatını kaybetti
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor