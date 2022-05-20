Samsun Kurupelit Yat Limanı'nda milyonlarca liranın üstüne toprak dökülecek

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından milyonlarca lira harcanarak 2011-2015 yılları arasında inşa edilen “Kurupelit Yat Limanı” sirkülasyon olmadığı için kumlanma, kirlilik ve sığlaşma sorunları nedeniyle işlemez hale geldi. Limanı kullanılabilir hale getirmek amacıyla alternatif çözümleri içeren yeni bir “Kurupelit Yat Limanı” projesi hazırlandı. Limanın yeniden 15 milyon lira daha harcanarak doldurulmasına karar verildi.

Mimarlar Odası Başkanı Burak Şener, “Yer seçimi ve proje aşamasında yeterli araştırma yapılmadığı, uzman mühendislik hizmetleri alınmadığı anlaşılmaktadır. Kurupelit Yat Limanı önünde ilave bir tesis yapılması durumunda, deniz tahribatı başlayacak, kumsallar yok olacak, doğal yapı bozulacak. Kesinlikle doldurulmamalı” dedi.