Kuzey Ormanları’nda kurulmak istenen RES’le birlikte 17 bin ağacı kesecekler: İstanbul’un nefesi kalmayacak

İstanbul’un nefes ve su kayağı Kuzey Ormanlarında iktidarın ve şirketlerin baskısı devam ediyor. AKP’nin “mega projelerle” ranta açtığı daha sonra da yapılaşmanın arttığı ormanlar, maden ve enerji sektörünün de hedefinde. Ormanın Çatalca ve Silivri bölgesinde yapılmak istenen rüzgâr enerji satralı (RES) projesini Cumhuriyet daha önce gündeme getirmişti.

Hisarüstü Enerji Yatırımları şirketinin projesi, 28 Nisan’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın masasında görüşülecek. İnceleme değerlendirme komisyonuna gidecek çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu da şekillenmeye başladı. Daha önce 16 türbin olarak belirlenen proje 10 türbine geriledi. Ancak şirketin türbinleri dikeceği alanlar hala orman ve tarla vasfında bulunuyor. Bu proje kapsamında yapılacak harcama ise 936 milyon TL olarak açıklandı.

YURTTAŞ İSTEMİYOR

ÇED raporu geşiltirilirken bölgede yapılacak kıyımın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Şirketin hazırlayıp bakanlığa sunduğu dosyaya göre, türbinlerin dikilmesi için orman yolları da açılacak. Bu çalışmalar kapsamında şirket 17 bin 507 ağacın kesileceğini açıkladı. Kesim işlemi ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak. ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı (HKT) 23 Mayıs 2024’te yapıldı. Toplantıya yöre halkından kimse katılmazken yurttaşlara Kuzey Ormanları Savunması ve mahalle muhtarları da destek verdi. Projeyi istemediklerini dile getiren yurttaşlar tutanak tuttu.

Tutanakta, “Toplantı başlamadan önce, proje tanıtımını dinlemek istemediklerini dile getirdiler. Tepkilerin devam etmesi üzerine toplantı sonlandırıldı” ifadeleri kullanıldı. ÇED raporunda ise “İlan edilen tarih ve saatte yapılması planlanmış toplantıda halk bilgilendirilmek istemediği için toplantı sonlandırılmıştır” dendi.

Şirketin projeyi 16 türbin olarak açıkladığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) de görüş alındı. Belediyenin 25 Haziran 2024 tarihli görüşünde kırsal yaşam vurgulandı ve projenin uygun bulunmadığı belirtildi. Proje revize edilmesine karşın belediyeden yeni bir görüş ise dosyada yer almadı.