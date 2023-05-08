Kuzey Ormanlarına bir hançer daha

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projesiyle birlikte ICA İÇTAŞ Altyapı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım İşletme Anonim Şirketi Sarıyer mevkiindeki Kuzey Ormanları’nda Sarıyer-Kilyos tüneli yapımına başladı. Bölgede yapımı gerçekleştirilen mega projelerle birlikte doğanın tahrip edilmesinin ardından yeni bir projeye adım atılmasına ise yaşam savunucuları tepkili.

‘YAPILAŞMAYA AÇMAK İÇİN’

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Başar Alipaça Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’tan başlayıp Kilyos’a kadar uzanan tünel çalışmalarının bölgeyi yapılaşmaya açmak için yapıldığını belirten Alipaça, “İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerle birlikte Kuzey Ormanları’ndan koparılan bölgeleri imara açmak istiyorlar. Halihazırda Kuzey Marmara Otoyolu zarar ediyor. Otoyolun kendi açısından maaliyetini kurtarması için de İstanbul’u kuzeye taşımaya çalışıyorlar. Daha önce yapılaşma olmayan bölgelerde otoyoldan sonra yapılaşma da çoğaldı” dedi.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Resmi Gazete’de Şubat 2023’te yayımlanan karara göre, proje için acele kamulaştırma yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu kararda, “Tünel ve yol yapım çalışmaları kapsamında taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir” denildi.

