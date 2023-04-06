'Özel ormanları imara açacaklar'

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar özel ormanların imara açılmasının önünü açacağı konusunda eleştirildi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
'Özel ormanları imara açacaklar'
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Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle, madencilik faaliyeti nedeniyle bozulan orman alanlarının rehabilitasyonunu, özel sektör de yapabilecek. Değişiklik Kanunu uyarınca gerçek kişi veya şirketler de madencilik faaliyetleri nedeniyle bozulan orman alanlarını rehabilite edebilecekler.  

(Doğanay Tolunay)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, kanunda yer alan maddelerin sorunlara yol açabilecek değişiklikler olduğunu kaydetti. 

Tolunay, “Ormanların anayasamıza göre devletçe işletilmesi gerekir, burada bir bakıma özelleştirilme söz konusu. Parsel büyüklüğü 3 hektardan küçük özel ormanlar orman sayılmayacak. Değişiklik ülkemizde 20-25 bin hektarı kadar olan özel orman alanını ilgilendirmekte. Bu ormanların bir kısmı da İstanbul’da. Özel ormanların orman dışına çıkarılması buraların yapılaşmaya açılmasına neden olacaktır” ifadelerini kullandı. 


Doğanay Tolunay Orman Orman kanunu İmar

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