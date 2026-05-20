Kuzey Ormanlarında istenen taş ocakları köyün büyüklüğünü geçecek: Yıkıma ‘dur’ de!

İstanbul’un nefesi Kuzey Ormanlarının son uzantısı Çatalca’da taş ocaklarının yıkımı sürüyor. Sadece ormanlar değil su varlıkları, yaban yaşamı ve kültürel miras da yok oluyor. Danamandıra Köyü’nde yaşayan yurttaşlar artık yıkımın durmasını istiyor. Danamandıra Köyü Yardımlaşma ve Çevre Koruma Derneği, 2000’li yılların başında bölgede sadece iki taş ocağı bulunduğunu ancak 2015 yılından itibaren ocakların genişlediğini belirtti. Ayrıca yenileri açılırken köyde şu anda aktif yedi taş ocağı olduğu aktarıldı.

Dernek açıklamasında, “Mevcut haliyle bile ormanımız büyük zarar görmüşken, geçtiğimiz yılın sonunda biri yeni ocak olmak üzere toplam üç bölgede Orman İşletmesi tarafından yaklaşık 140 dönüm (20 futbol sahası büyüklüğünde) orman alanı yok edilerek taş ocaklarına tahsis edilmiştir. Bu taş ocaklarının genişlemesini ve yeni ocak ruhsatlarının iptalini sağlamak amacıyla köy derneğimiz aracılığıyla açmaya çalıştığımız iki dava dilekçesi de idare mahkemesi tarafından reddedildi” ifadeleri kullanıldı.

Üç taş ocağının genişletilmesi ve birinin de eklenmesi bilgilerinin köylülere sunulduğunun belirtildiği açıklamada, “Yakın zamanda kesimi yapılacak yeni taş ocağı 145 dönüm, üç ayrı taş ocağının genişletilmesiyle birlikte ise toplamda 250 dönüm daha doğa yok edilecektir. Bunlara ek olarak aynı bölgede ÇED süreci devam eden, biri 220 dönüm, diğeri 130 dönüm olmak üzere toplam 350 dönümlük alan da izin almayı beklemektedir. Bu büyüklüğü daha iyi anlamak için: 400 haneli köyümüzün yerleşim alanı toplam 360 dönümdür” dendi.

Gümüşpınar Köyü’yle Danamandıra Köyü arasındaki ormanda geri dönülemez yıkım olacağının aktarıldığı açıklamada, “Mevcut ve planlanan taş ocaklarının ortak özelliği, bulundukları bölgede yumuşak ve geçirgen kireç taşı yapısının bulunması. Bu kireç taşları, yağan yağmuru sünger gibi emerek içlerindeki doğal galerilerde depolamakta. Taş ocaklarında yapılan dinamit patlatmaları hem yer üstü su yollarına zarar vermekte hem de kireç taşı ve üzerindeki meşe ormanından oluşan doğal yapıyı yok etmekte” ifadeleri kullanıldı.

‘DERE YOK OLUYOR’

Bölgedeki Mandıra Deresi de çalışmalardan etkilenecek. Açıklamada, “Terkos Barajı’nı besleyen iki dereden biri olan Mandıra Deresi, baraj için hayati öneme sahip. Milyonlarca İstanbullunun içme suyu, köyümüzdeki bu doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Köyümüzün bulunduğu bu bölge, İstanbul’un su kaynakları açısından hayati önemde” dendi.