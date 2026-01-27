Kuzey Ormanlarındaki mega proje baskısı bitmedi, Cengiz ve Kalyon yine ormanlığı seçti: Nefes alanı kalmadı

İ stanbul’un kuzeyindeki ormanlık alanlarda baskılar devam ediyor. İktidarın mega projelerinin yanında şirketlerin de yıkımı sürüyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre Cengiz Holding ve Kalyon Holding ortaklığı İGA Havalimanı İşletmesi tarafından yapılan İstanbul Havalimanı’nın yapımı için 2.5 milyon ağaç kesildi. Ancak Kuzey Ormanları Savunması, buranın bileşeni olan Kuzey Marmara Otoyolu ve bölgedeki taşocaklarıyla beraber bu sayının 13 milyon olduğunu açıkladı. Ancak bölgedeki baskı bununla da bitmedi. Bakanlığa başvurdu İGA Havalimanı İşletmeleri, Eyüpsultan’da kumtaşı ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin hazırladığı proje tanıtım dosyasına (PTD) göre Ağaçlı ve Odayeri mahallelerinde ocak kurulacak. 4 milyon 700 bin TL değerindeki projeyle birlikte 24.55 hektarlık alanda çalışılacak. Yaklaşık 35 futbol sahası büyüklüğündeki alanda çalışmalar mekanize kazı yöntemiyle yapılacak. Yılda 360 bin ton üretim yapılacak alandaki malzemeler, kamyonlara yüklenerek satılmak üzere nakledilecek. Sahadan günlük olarak 1200 ton kumtaşı nakli yapılacak. Nakil sırasında maksimum 35 ton kapasiteli kamyonların kullanılacağı düşünüldüğünde günlük olarak en az 35 sefer düzenlenecek. Yaklaşık 1 milyon 995 bin ton rezerv tespit edilen ocağın ömrü ise 5.5 yıl olarak açıklandı. Proje kapsamında seçilen alanın tamamı ise orman sayılan alanlardan oluşuyor. Bu kapsamda henüz detaylı sayı belli olmasa da şirket ağaç, ağaççık ve çalı kesimi yapacağını belirtti. ‘Yaban zarar görebilir’ PTD dosyasına göre kesime bağlı habitat kaybı ile doğal vejetasyonun zarar görmesinin etkisi “yüksek” olarak işaretlendi. Bununla birlikte kesimin yaban hayvanlarının zarar görmesine de yol açabileceği belirtildi. Habitat kaybı, vejetasyonun zarar görmesi ve bitkilerin popülasyon yoğunluğunun azalması da yüksek sınıfına kondu

224 BİN AĞACI KESECEK

Cengiz Holding geçen günlerde Sinop Boyabat’taki projesine onay almıştı. 897 hektarlık alanda işletmek istediği bakır madeni kapsamında Cengiz 224 bin 895 ağacı kesecek. Projenin 4 bin 504 sayfalık ÇED raporuna göre, bu alan 1263 futbol sahasına denk geliyor. Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği alanı Cengiz Holding ihaleyle birlikte almıştı.