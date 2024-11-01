Limak durmuyor

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

Akbelen Ormanı’nda kıyıma yol açan Limak Holding, Ankara Haymana’daki kuru tarım yapılan ve mera olan alanlarda maden işletmek için izin aldı. Cumhuriyet, geçen aylarda projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını beklediğini yazmıştı. Bakanlığın duyurduğuna göre projeye “ÇED olumlu” kararı verildi. Bu onayla birlikte 32.71 hektarlık yani 46 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kil ocağı işletilecek. Proje için hazırlanan ÇED raporuna göre alan kuru tarım yapılan arazilerden ve meralardan oluşuyor. Bölgede hayvancılıkla uğraşan yurttaşlar ise burada hayvanlarını otlatıyor.