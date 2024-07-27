Limak’ın gözü Haymana’da
Şirketin projesine onay verilmesi durumunda 32.71 hektarlık yani 46 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kil ocağı çalışmalarına başlanacak.
AKP döneminde adını sık sık kamu ihalelerinde duyuran Limak Holding bu sefer de Ankara Haymana’daki kuru tarım ve mera arazilerine gözünü dikti. Şirketin aylar önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuruyu Cumhuriyet gündeme getirmişti. 23 Şubat’ta düzenlenen inceleme değerlendirme komisyonu toplantısının ardından proje için nihai karar verildi. Bu kararla birlikte son şekli verilen “Çevresel etki değerlendirmesi” (ÇED) raporu, bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünde askıya çıktı. On takvim günü görüş ve şikâyetlerin alınacağı projeye daha sonrasında onay çıkacağı düşünülüyor. Şirketin projesine onay verilmesi durumunda 32.71 hektarlık yani 46 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kil ocağı çalışmalarına başlanacak. Projenin ÇED dosyasında yazana göre, alan kuru tarım yapılan arazilerden ve meralardan oluşuyor. Bölgedeki yurttaşlar burada hayvanlarını otlatıyor.
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