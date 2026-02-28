Maden sahası ihale listesinde, Latmos Dağları sınırındaki 374 hektarlık alan da yer alıyor: Tarih yine tehlikede

Aydın Söke ve Koçarlı sınırları içerisinde yer alan, Muğla Milas sınırlarından devam eden Beşparmak Dağlarının iç kısmındaki arkeolojik ve jeolojik değerler yine tehlikede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG’in 485 maden sahası için açtığı ihale listesinde, Latmos Dağları sınırındaki 374 hektarlık alan da yer aldı. İhale 8 Nisan’da yapılacak.

Burası kaya resimleri ve doğal güzellikleriyle ülkemizin ve dünyanın nadir kültürel miras alanlarından biri. Ancak Türkiye’nin bu eşsiz kültür hazinesi, yer aldığı alanda son yıllarda ruhsat sayısı hızla artan taş (feldispat) ocakları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu tür işletmeler, siyanür, ağır kimyasal kullanımı ve ormansızlaşma riskiyle biliniyor.

KORUMAYA ALINMALI...

İhalelerle birlikte ayrıca Muğla Milas ve Yatağan, Balıkesir-Çanakkale hattı, Ordu, Artvin, Rize kıyıları, İzmir Bergama, Antalya Demre ve Hatay Antakya çevresi madencilik alanlarına dönüştürülmek isteniyor.

Uzmanlar, bu eşsiz kültür ve doğa miraslarının korunabilmesi için acilen gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çiziyor. Burası bir milli park ölçeğinde hayata geçirilmez ve korunmaya alınmazsa kültürü ve doğasıyla eşsiz özellikler taşıyan ve bir tür tarih öncesi açık hava müzesi olan bu yörenin özgün değerleri büyük ölçüde kaybolup gidecek. Beşparmak Dağlarının Koçarlı ilçesi sınırında, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yakın zamanda 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri de bulunmuştu. Yapılan çalışmalar sonrasında “sit alanı” olarak ilan edilmişti.

Latmos, Anadolu’nun kutsal dağlarından biri. 1400 metreye ulaşan Tekerlekdağ zirvesi çok eski zamanlarda bir bereket kültür merkezi. Kaya resimlerinin buluntu yerleri dağ zirvesi etrafına dağılmış ve dolayısıyla oradaki bereket kültüyle bir ilişkisi bulunuyor. Latmos’taki arkeolojik bulgular ve kalıntılar neolitik dönemden Osmanlı Dönemi’ne dek uzanıyor.

Dr. Anneliese Peschlow Bindokat’ın 1990’ların başında bölgede başlattığı yüzey araştırmalarında Beşparmak Dağları’nın çeşitli kesimlerinde bugüne kadar binlerce prehistorik kaya resmi bulunuyor. MÖ 6 binMÖ 5 binin ilk yarısına tarihlenen bu kaya resimleri yakındoğu arkeolojisinin son dönemdeki en büyük keşiflerinden birisi. En az Göbeklitepe, Çatalhöyük bulguları kadar önemli olan bu kaya resimlerinde aile, erkek kadın ilişkisi, anne ve çocuk betimlerinin çoğunluğu dikkat çekiyor.