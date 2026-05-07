Maden şirketinin şikâyetiyle ifade verdiler: Protestoya soruşturma

Giresun Tirebolu’ya bağlı Sekü köyünde AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Maden’in faaliyetlerine karşı protestolar düzenleyen bazı kişiler hakkında şirketin şikâyeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nihan Emiroğlu Nakiboğlu, derneğin Alagöz Maden’e karşı açtığı davanın avukatı Sevda Karataş Şahin ve Giresun İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, bir şirket çalışanı ile taşeron firma sahibinin şikâyeti üzerine Tirebolu Jandarma Karakolu’nda ifade verdi.

Şahin, suçlamaları reddettiğini bildirerek “Orada hukuka aykırı bir işlem yapılacaktı. Biz herhangi bir suç işlemedik. Tam tersine suç teşkil eden bir eylemin engellenmesi için hareket ettik” dedi. Şahin, Alagöz Maden’e yönelik daha önce çevre ihlalleri nedeniyle kesilen cezaları hatırlatarak “Biz saatlerce ifade verirken, hukuka aykırı faaliyet yürüten şirket yetkililerinin ifadelerine başvurulup başvurulmadığını merak ediyoruz” diye konuştu.

‘İZİNLER ALINMADI’

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nakiboğlu da ifadesinde, köyde bulunma amaçlarının herhangi bir faaliyeti engellemek değil, hukuka aykırı bir durumun önüne geçmek olduğunu söyledi. Bölge halkı ayrıca, paletli sondaj makinesinin il özel idaresi sorumluluğundaki beton köy yollarından geçirilmesi için gerekli izinlerin alınmadığını öne sürdü.

Alagöz’ün şirketinin Giresun’daki başka bir projesine de geçen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ceza kesildi. Şirketin maden atık suyunu Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlenmesi üzerine 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandığını bildirdi. Daha önce aynı ihlalden ceza alan şirketin tedbirler alınıncaya kadar yeraltı galerisi kapatıldı ancak yurttaşlar, ruhsatlarının da iptal edilmesini talep ediyor.