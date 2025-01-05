‘Maden tehlikesi geçmedi’

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Doğal güzellikleri ve menderesleri ile öne çıkan ancak maden tehdidi altındaki Aybastı’daki Perşembe Yaylası menderesleri, 3 Ocak 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile “doğal sit alanı” olarak ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgenin “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” ve “doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsüne alındığı belirtildi. Kararla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Perşembe Yaylamızdaki eşsiz mendereslerimizin korunması adına alınan bu karar, büyük bir sevinç kaynağıdır. Ancak bu kararın arkasına sığınılarak doğayı tehdit eden maden çalışmalarına devam edilmesi kabul edilemez. Vahşi madenciliğe karşı mücadelemizden asla taviz vermeyiz. Gözümüz üzerinizde.”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise “Bu, Perşembe Yaylamızı koruyacak bir statü değildir. Maden alanına teğet bir gevşek statü getirilmiş maden ruhsat alanı bu statünün de dışındadır. Ama bilmelisiniz ki Perşembe Yaylası’nı devlet ile korumuyoruz, halk ile birlikte devletten koruyoruz” diye konuştu.