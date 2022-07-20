Madenciler, Soma'da özelleştirmelere karşı iş durdurdu

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Manisa Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesinde, linyit kömür üretimi yapılan Eynez açık ocak bölgesinde yapılması plananlanan özelleştirmeye karşı işçiler, önceki gün iş durdurdu. Basın açıklaması yapan işçiler, ELİ bünyesindeki 25 milyon ton kömür rezervine sahip olan Eynez açık ocağın bir bölümünün, Yeni Anadolu şirketine devredilmesine karşı nöbet usulü eylem başlattı.

7 BİN TL’Yİ BULABİLİR

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkan Vekili Selçuk Metin, daha önceki özelleştirmelerden işçilerin mağdur olduğunu vurgulayarak “Bu özelleştirmeden 7 Temmuz’da haberimiz oldu. Bayram boyunca nöbetteydik. İşçiler rahat bir şekilde bayramını bile yapamadı. İşçiler şu an maden bölgesinde nöbette. Hem üretime devam edip hem de emeklerine sahip çıkıyorlar. Müteahhit firmanın işyerine girmesini engelliyorlar” diye konuştu. Metin, “Kömürün tonunu biz 2 bin 4 TL’ye piyasaya veriyoruz. Ancak madenlerde faaliyet gösteren özel firmalar yaklaşık 3 bin 200 TL’ye çıkarıyor. Madenlerin özelleştirilmesi hem işçiye hem de yurttaşa olumsuz yansıyor. Soma’da bile kış gelmeden kömür 4 bin 200 TL. Kış geldiğinde bu ücret 6-7 bin TL’yi bulabilir” dedi.

"İŞSİZ KALACAKLAR"

16 yıllık işçi Şükrü Akbaş ise şöyle konuştu: “Emeğimize sahip çıkmak için burada nöbetteyiz. Yıllardır çalışmakta olduğumuz maden ocağında ana kömür damarına yaklaştık. Şimdi özelleştirmeyle beraber buranın kömürü başkalarına peşkeş çekiliyor. Bu işin ceremesini çektik, kaymağını başkalarına verecekler. Bu satış gerçekleşirse kömür fiyatları yükselir. Şu an Soma’da bile kömür fiyatı 4 bin liradan fazla. Ayrıca bu özelleştirmeyle beraber burada çalışan yaklaşık 400 işçi de işsiz kalacak” diye konuştu.