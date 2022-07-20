Madenciler, Soma'da özelleştirmelere karşı iş durdurdu
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde üretim yapan Eynez açık ocak bölgesinde özelleştirme yapılması planlanıyor. İşçiler, önceki gün özelleştirmeye karşı eylem düzenleyerek iş durdurdu.
Manisa Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesinde, linyit kömür üretimi yapılan Eynez açık ocak bölgesinde yapılması plananlanan özelleştirmeye karşı işçiler, önceki gün iş durdurdu. Basın açıklaması yapan işçiler, ELİ bünyesindeki 25 milyon ton kömür rezervine sahip olan Eynez açık ocağın bir bölümünün, Yeni Anadolu şirketine devredilmesine karşı nöbet usulü eylem başlattı.
7 BİN TL’Yİ BULABİLİR
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkan Vekili Selçuk Metin, daha önceki özelleştirmelerden işçilerin mağdur olduğunu vurgulayarak “Bu özelleştirmeden 7 Temmuz’da haberimiz oldu. Bayram boyunca nöbetteydik. İşçiler rahat bir şekilde bayramını bile yapamadı. İşçiler şu an maden bölgesinde nöbette. Hem üretime devam edip hem de emeklerine sahip çıkıyorlar. Müteahhit firmanın işyerine girmesini engelliyorlar” diye konuştu. Metin, “Kömürün tonunu biz 2 bin 4 TL’ye piyasaya veriyoruz. Ancak madenlerde faaliyet gösteren özel firmalar yaklaşık 3 bin 200 TL’ye çıkarıyor. Madenlerin özelleştirilmesi hem işçiye hem de yurttaşa olumsuz yansıyor. Soma’da bile kış gelmeden kömür 4 bin 200 TL. Kış geldiğinde bu ücret 6-7 bin TL’yi bulabilir” dedi.
"İŞSİZ KALACAKLAR"
16 yıllık işçi Şükrü Akbaş ise şöyle konuştu: “Emeğimize sahip çıkmak için burada nöbetteyiz. Yıllardır çalışmakta olduğumuz maden ocağında ana kömür damarına yaklaştık. Şimdi özelleştirmeyle beraber buranın kömürü başkalarına peşkeş çekiliyor. Bu işin ceremesini çektik, kaymağını başkalarına verecekler. Bu satış gerçekleşirse kömür fiyatları yükselir. Şu an Soma’da bile kömür fiyatı 4 bin liradan fazla. Ayrıca bu özelleştirmeyle beraber burada çalışan yaklaşık 400 işçi de işsiz kalacak” diye konuştu.
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu