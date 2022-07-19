Girgin, özelleştirmelere dikkat çekti: Yangınların sebebi mi enerji nakil hatlarının bakımsızlığı mı?

19 Temmuz 2022 Salı, 15:45

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, verdiği araştırma önergesiyle, yangınların elektrikte özelleştirme politikaları ile olan ilişkisinin açığa çıkarılması ve özel şirketlerin enerji nakil hatları için gereken bakım ve yenileme işlemini yapıp yapmadığının tespiti için Meclis araştırması açılmasını istedi.

1980 sonrasında hayata geçirilen özelleştirme politikalarının ekonomik, sosyal ve politik sonuçları olduğu gibi bazı çevresel sonuçlarının da olduğuna dikkat çeken Girgin "Bu çevresel sonuçların en vahimlerinden biri, elektrikteki özelleştirmelerin yangına sebebiyet verecek sonuçlar üretmesidir" dedi.

'MALİYET' GEREKÇESİYLE BAKIM YAPILMIYOR

Süleyman Girgin, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Enerji nakil hatlarının bakımsızlığı önemli bir yangın nedenidir. Tarım Orman-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, iktidarın koruması altında olan enerji şirketlerinin 'maliyeti yüksek' gerekçesi ile enerji hatlarına bakım yapmadığı, yangınların büyük çoğunluğunun enerji nakil hatlarından çıktığı ifade edilmekte ve sözleşmeye göre yangına neden olan şirketlerin büyük tazminat ödemesi gerektiği söylenmektedir.

Ayrıca bu hatlar şiddetli rüzgârda ya kopuyor, ya da birbirlerine değerek kıvılcım şelalesi yaratıyorlar. Hatların altındaki orman örtüsünün de maliyet gerekçesi ile temizlenmediği iddia ediliyor. Oysa Orman Genel Müdürlüğü ile enerji şirketlerinin yaptığı sözleşmelerde “bakım şartı” açıkça yer alıyor. Bu bakımların yıllık ve mevsimsel olarak (kışlık ve yazlık) düzenli olarak yapılması şirketlerin sorumluluğundadır. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) şirketleri denetlemek ve uyarmakla yükümlüdür. Nakil hatlarındaki ihmaller ve bakımsızlık yangına neden olursa enerji şirketlerini çok ciddi ceza ve tazminatlar bekliyor."

"YILLIK VE MEVSİMLİK BAKIMLARI YAPILMALIDIR"

Geçen yıl ve bu yıl Muğla ilinde çıkan orman yangınlarının en önemli nedenlerinden birinin enerji nakil hatları olduğuna işaret eden Girgin, önergesinde şu vurgulara yer verdi:

"Muğla’da elektrik dağıtım ve perakende satışına ilişkin işler 15.08.2008 günü özelleştirilmiştir. Muğla ilinde 1020 km. 170 kV ve 206 km. 400 kV Enerji İletim Hattı bulunmaktadır. Bu hatlar havai hatlardır. Bu hatların yerleşim yerlerindeki kısmının yer altına alınması, orman alanında kalan kısmının ise bakımlarının yıllık ve mevsimsel olarak düzenli yapılması ve bu bakımların denetlenmesi gerekmektedir.

Yerleşim yerlerinden geçen elektrik dağıtım hatlarının yeraltına alınması, ormanların içinden geçen yüksek gerilim hatlarının bakımlarının düzenli şekilde yapılması yangınların önlenmesi açısından yaşamsal önem arz etmektedir."

“YANGIN ELEKTRİK TRAFOSUNDAN ÇIKTI”

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Muğla bölgesinde çıkan orman yangınlarının önemli bölümü elektrik hatlarından kaynaklandığını belirten Girgin şöyle devam etti:

"Bu yıl, Datça’da 13 Temmuz’da başlayan ve 14 Temmuz’da kontrol altına alınan yangın, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamaya göre bir elektrik trafosundan çıkmıştır.

Datça, Marmaris ve geçen yıl Muğla genelinde çıkan yangınların ve Türkiye genelindeki yangınların elektrikte özelleştirme politikaları ile olan ilişkisinin açığa çıkarılması, özel şirketlerin enerji nakil hatları için gereken bakım ve yenileme işlemini yapıp yapmadığının ve bu konuda kamunun yeterli denetim yapıp yapmadığının tespiti konusunda Meclis Araştırması açılmalıdır."

SORU ÖNERGESİ

Girgin ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi vererek; elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluk alanında enerji nakil hatları nedeniyle kaç orman yangını çıktığını, bu yangınlara ilişkin soruşturmalar sonucunda hangi yaptırım kararları alındığını, bu kararların kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve hatların yıllık ve mevsimlik bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığını sordu.