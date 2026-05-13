Mahkeme iki kez iptal etti, AKP’li belediye askeri araziden geri adım atmadı: Tugayda ağaç kesimi

Gaziantep'te yıllardır tartışma yaratan 5. Zırhlı Tugay arazisine ilişkin süreç yeniden gündemde. AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Medeniyetler Şehri Projesi” kapsamında imara açmak istediği alanla ilgili mahkemeler iki ayrı kez “hukuka aykırı”, “şehircilik ilkelerine uygun değil” ve “kamu yararı taşımıyor” gerekçeleriyle iptal kararı vermesine karşın belediyenin planları yeniden meclisten geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Tartışmalı süreçte, Şehitkamil ilçesindeki yaklaşık 11 milyon 500 bin metrekarelik askeri alanın imara açılmasına karar verilirken, 2 milyon metrekarelik bölümde parselasyon işlemlerinin tamamlandığı ve alanın satışa hazır hale getirildiği belirtilmişti. Şimdi ise tugay arazisi içerisinde yaklaşık 30 bin metrekarelik bölgede çok sayıda ağacın kesildiği iddiası yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Bölge sakinleri, “cami inşaatı yapılacağı” gerekçesiyle başlatılan çalışmanın ardından iki yıldır alanda herhangi bir inşaat faaliyeti yürütülmediğini öne sürdü.

Öte yandan 2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da seçim sürecinde imara açılmasına karşı çıkmıştı ancak Ağustos 2025’te ise AKP’ye katılmıştı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, tugay arazisine ilişkin imar planlarına karşı defalarca dava açtıklarını belirterek “Biz dava açıyoruz, mahkeme yürütmeyi durduruyor ve iptal ediyor. Ardından belediye meclisinden küçük değişikliklerle yeniden geçiriliyor” dedi.

‘ÖNEMLİ BİR ALAN’

Öztürkmen, “Burası Gaziantep’in belki de en değerli arazisi. Sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda kentin akciğerlerinden biri olması nedeniyle çok önemli bir alan. Ormanlık yapısı nedeniyle korunması gereken bir yer ama burayı pazarlamayı göze almış durumdalar” dedi.

Arazinin farklı gerekçelerle yapılaşmaya açılmaya çalışıldığını söyleyen Öztürkmen, “Kamu kurumu misafirhanesi yapılacakmış gibi ya da ibadet alanı ayrılıyormuş gibi göstererek yapılaşmanın önü açılıyor. Bu şekilde parça parça satış yapıldığını biliyoruz. Bunlar kamu yararı taşıyan projeler değil. İktidarın kupon arazilere göz diktiğini görüyoruz. Burada açık şekilde rant peşindeler” diye konuştu.

Daha önce açılan davalarda Gaziantep 2. İdare Mahkemesi planın hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle iptal kararı vermişti.