Balıkesir Havran’da ÇED süreci bir kez daha durduruldu

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Balıkesir Havran’daki Demirtepe Altın Madeni Projesi’nin İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapıldı.

Bahar Madencilik’in yürüttüğü Fatsa Altın Madeni’nin bölgede yarattığı kirlilikle ilgili raporlar komisyona anlatıldı. Şirketin projeyle ilgili yaptığı sunumun ardından heyet üyeleri projeye itirazlarını dile getirdi. Yurttaşların projeyi istemediğine dair 12 bin imzalı dilekçeleri de komisyona sundu. İDK Başkanı Kenan Ocak, itirazlar ve rapordaki eksiklikler nedeniyle ÇED sürecinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada “Şap Dağı’nın ve Havran yöresinin katline neden olacak projeye izin vermeyeceğiz. Havran’ın üstü altından değerlidir! Siyanür öldürür” denildi.