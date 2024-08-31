Mahkeme projeyi iptal etti, Bakrom Madencilik yeniden onay alarak çalışmaya başladı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

Bakrom Madencilik, Assos antik kentine yakın bir noktada jeotermal kaynak aramak için ilk olarak çalışmalara 2019’da başladı. Şirketin sondaj projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından o dönem “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Şirketin kapsamlı bir ÇED raporu hazırlamadan aldığı onay, 2020’de Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme kararında, şirket tarafından hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD) teknik açılardan şeffaf olmadığı ve yetersiz olduğu, süreçte teknik usullerin yeterince açık belirtilmediği ifade edildi. Bölgede 4 bin 73 hektarlık ruhsatı bulunan şirket ise projesinden vazgeçmeyerek 2022’de yeni bir başvuru yaptı.

JES TEHLİKESİ

Bu kez ÇED raporu hazırlayan şirkete bakanlık tarafından “ÇED olumlu” kararı verildi. Şirket aldığı bu onayla birlikte 11 bin metrekarelik alanda çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların yapılacağı alana bir adet sondaj kuyusu açılacak. Ayrıca alana bitkisel toprak depolama alanı, ambar, atölye, sondaj çamur havuzu, idari bina, yemekhane ve lağım çukuru da kurulacak.

ZEYTİN AĞAÇLARI VAR

Şirket jeotermal kaynak bulunması durumunda suyun enerji üretiminde kullanılacağını dile getiriyor. Bu da bölgeye jeotermal elektrik santralı (JES) kurulacağını ortaya çıkarıyor. Şirketin seçtiği proje alanı Büyükhusun’a 850, Kozlu’ya 2 bin 500 ve Behramkale’ye 5 bin 500 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca tarım arazisi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait olan alanlarda yapılacak projede zeytin ağaçları da var.