Mahkemenin dur dediği “Yeni Kiraz Planları” yeniden askıda

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:23

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:23

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından İzmir’in Kiraz ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan ve içerisinde hastane, TOKİ Konutları, Okul ve alış-veriş merkezilerini de kapsayan “Yeni Kiraz Planları” bir kez daha askıda.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucunda imar planları ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Karara bakanlık ve Kiraz Belediyesi itirazda bulunmuş ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi talebi geri çevirdi.

Yürütmeyi durdurma kararı sonrası yeni planlar hazırlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 150 bin metrekare alanı kapsayan projede hastane, TOKİ Konutları, okul ve alış-veriş merkezileri yer aldı. Konut alanları ve ticaret konut alanları için 0,90 emsal ve 4 kata kadar yapılaşma hakkı tanınan planlarda nüfus ise bin 50’den 947 kişiye indirildi.