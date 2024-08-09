Marmara Gölü kurtulabilir
Yanlış su politikaları, vahşi sulama, yeraltı sularının düzensiz çekilmesi vb. gibi yöntemler nedeniyle kuruyan Marmara Gölü’nü tarım arazisine döndürme projesi mahkemeden döndü. Bilirkişi gölün eski haline gelebileceğini ortaya koyarken Doğa Derneği Sulak Alanlar Uzmanı Burçin Yaraşlı, yapılması gerekenleri sıraladı.
Manisa Valiliği, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve TİGEM'in kuruyan Marmara Gölü’nü tarım alanına dönüştüren protokole mahkeme yürütmeyi durdurma karar verdi. Bilirkişi raporunda gölün sulak alan ekosistemini koruyabilecek durumda olduğunu ve tarımsal faaliyetlerin ekosisteme zarar vereceğini belirtti. Resmi koruma statüsü bulunan bir sulak alanın tarımsal amaçlı kullanıma açılması ulusal ve uluslararası mevzuatlara aykırı bir uygulama olduğunu aktaran Doğa Derneği Sulak Alanlar Uzmanı Burçin Yaraşlı, “Bu karar Marmara Gölü’nün restore edilmesi için önemli bir adım. Şimdi mahkemenin son kararının hem protokolün hem de sulak alan sınır revizyonunun iptali yönünde olmasını bekliyoruz. Böylece göle su sağlanması ve gölün eski haline gelmesi için çalışmalarımız hız kazanacak.
“GÖLE SU VERİLMELİ”
Marmara Gölü'nün eski haline geri döndürülmesi ve ardından aynı hataların tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri sıralayan Yaraşlı, “TİGEM'in alanda tarım yapmasının önünü açan protokolün ve sulak alan sınır revizyonu kararının iptal edilmesi ve ardından; Gördes Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su bırakılması, Ahmetli Regülatörü'nden Marmara Gölü’ne kış ve bahar aylarında su verilmesi, göl çevresindeki alternatif su kaynaklarından göle su sağlanması, Kum Çayı’nın nehir yatağında kontrolsüz ve denetimsiz kum ocağı işletme faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve derivasyon hattında nehir yatağının düzenlenmesi, göl çevresinde tarımsal üretim kuyuları ve su çekiminin kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.
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