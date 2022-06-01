Marmara’nın plajları Mavi Bayrak alamadı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Plaj ve deniz temizliği gibi kriterlere bakılarak verilen ve prestije sahip Mavi Bayrak, bu yıl Türkiye’de 531 plaj, 24 marina, beş bireysel yat ve 15 turizm teknesine verildi. Buna göre Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın ardından plaj sayısıyla dünya sıralamasında üçüncü oldu. Ancak müsilaj ve fabrika atıklarıyla uğraşan Marmara Denizi, Mavi Bayrak alamadı.

Denizbilimci Prof. Dr. Cemal Saydam, “Marmara Denizi, astımlı bir çocuk ve biz onun oksijenini kesiyoruz. Hava ısındığı için deniz suyu da ısınacak ve her olası yük, denizi daha kötü duruma sokacak. Geçen yıl önlemler düzgün alınsaydı belki şu an üç, beş bayrağımız olurdu” dedi. Elektrik zamlarınıın ardından bazı belediyelerin arıtım teselerini düzgün çalıştırmadığını iddia eden Saydam, “Gelen su nasılsa denizin altına gidiyor, gözden uzak oluyor” mantığında ilerleyince sonuç bu oluyor. Belediyeler de ne yapsın, onlar da paramız yok diyorlar” ifadelerini kullandı. Öte yandan Marmara Denizi’nde istilacı türler de görülmeye başlandı. İstanbul ve Tekirdağ sahillerinde görülen pusula denizanaları, yurttaşları tedirgin etmişti. Zehirli olarak bilinen bu tür, bir buçuk metreye ulaşabilen kollara sahip.