Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Türkiye'nin ormanları geçen sene alevlere teslim olmuş, binlerce futbol sahası büyüklüğünde alanlar kül olmuş, milyonlarca canlı hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı deneyime karşın Türkiye yangınlara yine hazırlıksız yakalandı. Bakan Kirişçi, yangına 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle müdahale edildiğini söylese de bunun için günün aydınlanması beklendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.
Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ: "YUKARIDAN İZLEDİĞİMİZDE KORKUTUCU MANZARA DEĞİLDİ"
Yangın bölgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önce helikopter ile havadan denetledi. Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, “Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Yangının başladığı saat 20.00’den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" dedi.
SÜLEYMAN SOYLU: "DEĞERLENDİRMELER ERKEN"
Yangının çıkış nedenine ilişkin soru üzerine konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bunlar erken değerlendirmeler. Sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.
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