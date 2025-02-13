Marmaris’teki sit alanında kalan iskele hazırlanan bilirkişi raporuyla iptal edildi: Yargıdan ‘olmaz’ kararı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:00

Muğla Marmaris’teki Turgut Mahallesi’nde Mavimaris Eğitim Denizcilik tarafından yapılmak istenen yat çekek yeri ve lift iskelesi projesinde yeni gelişme yaşandı. Şirketin projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verilmesi üzerine yurttaşlar konuyu yargıya taşıdı.

Proje alanının 1. derece doğal sit alanı ve DatçaBozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalmasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulandı.

‘HUKUKA AYKIRI’

Ekim 2024’te yapılan bilirkişi keşfinin ardından rapor, yaşam savunucularının lehine geldi. Raporda, şirketin hazırladığı proje tanıtım dosyasının (PTD) yetersiz olduğu ve projenin hidrobiyolojik açıdan uygun olmadığı belirtildi. Bilirkişi raporunun ardından dosyayı gören Muğla 2. İdare Mahkemesi, proje tanıtım dosyasında biyoloji, hidrobiyoloji, arkeoloji, su ürünleri mühendisliği ve çevre mühendisliği bakımından önemli eksiklikler olduğunu aktardı. PTD raporunda çelişkili ifadelerin olduğunu vurgulayan mahkeme, bakanlık tarafından verilen ÇED iznini iptal etti. Mahkeme kararında, “ÇED gerekli değildir” kararında hukuka uyarlılık olmadığı sonucuna varılmıştır” dendi.

‘EMSAL TEŞKİL EDECEK’

Konuya ilişkin Muğla Çevre Platformu ve Kent Politikaları Derneği tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bu karar, Marmaris’in doğal ve tarihi değerlerini koruma yönünde önemli bir adım anlamına geliyor. Doğal sit alanlarının korunması, deniz ekosistemine zarar verebilecek projelerin önlenmesi ve bilimsel verilerle desteklenmeyen çevresel raporların kabul edilmemesi açısından emsal teşkil edecek bir karardır” dendi.

Ayrıca, “Mahkeme kararı sonrasında asıl sorgulanması gerekenin böylesi önemli, koruma altında olan doğa ve kültür alanlarına, bu alanları korumakla yükümlü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğünün fütursuzca ÇED gerekli değildir kararlarını verebilmesidir” ifadeleri kullanıldı.