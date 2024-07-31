Mera ve ormanlarda işgalin önü kesildi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:16

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı’nın 2022’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ise 2019’da aldığı kararla beraber orman ve mera alanlarında yapı kayıt belgeleriyle birlikte elektrik ve doğalgaz bağlatma işlemlerinin önü açıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisler Odası bu kararın meraları amaç dışı kullanımı ve işgaline yol açacağını belirterek konuyu yargıya taşıdı. Danıştay 13. ve 6. daireleri, işlemlerin iptaline karar verdi.