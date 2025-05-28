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Milas 'ta GES projesi tarım arazilerini tehdit ediyor: İncir bahçelerine GES

Milas 'ta GES projesi tarım arazilerini tehdit ediyor: İncir bahçelerine GES

28.05.2025 04:00:00
Güncellenme:
Ece İçmez
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Milas 'ta GES projesi tarım arazilerini tehdit ediyor: İncir bahçelerine GES

Muğla’nın Milas ilçesinde, verimli incir bahçeleri ve tarım arazileri üzerine kurulması planlanan “Carya 4 GES” projesi için hazırlanan ÇED raporunun nihai versiyonu yayımlandı.

Muğla Milas’ta yapılması planlanan güneş enerji santralı (GES) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hazırlanan “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)” raporunun nihai versiyonunu yayımlandı. Alanın büyük bölümü tarımsal nitelikteki arazilerden oluşurken Karacahisar Mahallesi’ndeki bazı parsellerde verimli incir bahçeleri bulunuyor. Çamköy Mahallesi’ndeki parseller ise tarla statüsünde yer alıyor.

ÇED raporuna göre, Carya Turizm Yatırımları AŞ tarafından yaşama geçirilmesi planlanan “Carya 4 GES” projesi, 18.018 MWm / 13,5 MWe kurulu güce sahip olacak. Proje, Çamköy ve Karacahisar mahallelerinde toplam 16.55 hektarlık bir alanda kurulacak. Projeye ilişkin ÇED raporu, 10 gün boyunca yurttaşın itirazına açık olacak. GES sahasının yer aldığı alanlar, tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyor.

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