Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı, planlar iptal edildi: Peş peşe kazanım

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 07:27

İstanbul Kadıköy’deki kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşümün yapıldığı Fikirtepe’de Emlak Konut tarafından yapılan 3. etap projesine ait 2021’de onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi daha önce iptal kararı vermişti. Karara yapılan itiraz, İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Danıştay da bölge idare mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Buna göre, 3. etaba ait imar planlarını yürürlükten kalmış oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan kent savunucusu mimar Mücella Yapıcı, “Hukuka ve kamu yararına aykırılığı nedeniyle odamızın açtığı davada geri dönüşsüz zararların oluşacağı açık olduğu halde yürütmeyi durdurma kararı vermeyen mahkemeler ve bu uygulamada imzası olan tüm meslek insanları bu kentsel felaketin baş sorumlularındandır” dedi.

HAVZADA DA İPTAL

Benzer şekilde kuraklıkla mücadele eden ve içme suyunu başka illerden karşılamak zorunda kalan İstanbul’un en önemli su havzalarından Ömerli İçme Suyu Havzası’nın Pendik Harmandere çevresini kapsayan imar planları da iptal edildi. Bu planlarla, rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede yapılaşma artacaktı. Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Davamız kapsamında söz konusu alanın Ömerli İçme Suyu Havzası sınırları içinde yer aldığı, planla nüfusun 3 katına çıkarılmasının öngörüldüğü ancak buna karşılık yeterli altyapı, sosyal donatı ve çevresel etki analizlerinin yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca bölgenin zemin yapısı açısından kısmen afete duyarlı alanlar içerdiği ve çevre düzeni planları İle çeliştiği de mahkeme kararında vurgulandı” dendi. Açıklamada, “Böylece bilimsel, kamusal ve çevresel gerekçelerle açtığımız dava sonucunda, su havzalarını tehdit eden ve kamu yararı ilkesine aykırı olan bu planlar yargı tarafından iptal edildi” ifadeleri kullanıldı. Bir diğer iptal de Kartal’dan geldi. Soğanlık’taki park alanı olarak belirlenen ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından imar planı hazırlanan bölgenin planlarının iptali, Danıştay tarafından da onandı. Danıştay, önceki iptal kararlarının göz ardı edildiğini ve yargılama sürecinin etkisiz kılınmaya çalışıldığını belirtti.