MUÇEV kiraladı, bakanlık onayladı: Selimiye’de yat limanına ÇED onayı

Muğla Marmaris’teki Selimiye Mahallesi’nde kamu bürokratlarının yönetici olduğu MUÇEV (yeni adıyla Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ) tarafından kiralanan alanda Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat AŞ tarafından yat limanı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Yaklaşık 446 milyon TL değerindeki projenin yapılacağı alan Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kalıyor. Proje kapsamında 145 yat ve tekne bağlama kapasiteli liman yapılacak. Bölgede yaşayan yurttaşlar projeyi istemediklerini dile getirerek “Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” demişti.