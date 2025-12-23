MUÇEV kiraladı, bakanlık onayladı: Selimiye’de yat limanına ÇED onayı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.12.2025 04:00:00
Şeyda Öztürk
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde MUÇEV tarafından kiralanan alanda yapılması planlanan yat limanı projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı verdi.

Muğla Marmaris’teki Selimiye Mahallesi’nde kamu bürokratlarının yönetici olduğu MUÇEV (yeni adıyla Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ) tarafından kiralanan alanda Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat AŞ tarafından yat limanı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Yaklaşık 446 milyon TL değerindeki projenin yapılacağı alan Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kalıyor. Proje kapsamında 145 yat ve tekne bağlama kapasiteli liman yapılacak. Bölgede yaşayan yurttaşlar projeyi istemediklerini dile getirerek “Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” demişti. 

