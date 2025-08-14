Muğla Milas’taki kalker ocağına onay mahkemeye taşındı

Muğla Milas’ta kurulması planlanan kalker ocağına verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı yargıya taşındı.

Gelişmeyi duyuran avukat Gönenç Gürkaynak, daha önce de Kaz Dağlarındaki altın arama faaliyetlerine karşı da benzer bir süreç yürüttüğünü hatırlattı.

Gürkaynak, “ÇED gerekli değildir’ ya da ‘ÇED olumlu’ kararlarının yargı denetimine tabi olması gerekir. İdarenin kendi kendine hareket etmesi doğru değil” açıklamasında bulundu. Proje alanın yerleşim yerine iki kilometre yakınında olduğu belirtilen raporda ayrıca arazinin ormanlık, tarla, zeytinlik ve çamlık vasfında olduğu belirtildi.

Gürkaynak, ormanlara ve çevreye zarar verme ihtimali olan projelerde kamu menfaatinin gözetilmesi gerektiğini söyleyerek “Ormana etkisi olacaksa, ormansızlaştırma gibi bir sonucu olabilecekse, çevreye herhangi bir zararı olacaksa, burada kamu menfaati var mıdır, yok mudur bu tartışmanın mahkeme önünde yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.