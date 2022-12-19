Muğla Valiliği 'ÇED gerekli değildir' dedi... 6 bin 129 ağaç kesilecek
Yangınlarla ormanlarını kaybetmiş Muğla’da bin 449 maden ruhsatı bulunuyor. Kavaklıdere’deki bir maden projesi için de ÇED gerekli değildir kararı çıktı. Ormanlık alanda gerçekleştirilecek projeyle birlikte, 6 bin 129 ağaç kesilecek.
TEMA Vakfı’nın verilerine göre orman yangınlarıyla birlikte ormanlık alanı yüzde 60’a düşen Muğla’da, 1449 maden ruhsatı bulunuyor. Milli parkların yüzde 85’i ise maden alanı sayılıyor.
Buna göre, ilin neredeyse yüzde 60’ı maden ruhsatlı. Öte yandan ülke genelindeki ormanlık alanların yüzde 58’lik bölümüne de maden ruhsatı verildi.
TAM SINIRDAN BAŞVURU
Muğla Kavaklıdere’de yatırımcı Cengiz Eryılmaz, 98.91 hektarlık ruhsat alanının 24.83’ünde mermer ocağı işletmek için başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Muğla Valiliği, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi. ÇED Yönetmeliği’ne göre, 25 hektara kadar olan alanlar için şirketler kolaylıkla “ÇED gerekli değildir” izni alabiliyor.
Öte yandan, tamamı orman arazisine etki edecek projenin fiyatı 2 milyon 530 bin TL. Planlanan proje kapsamında, yıllık 20 bin metreküp blok mermer üretimi gerçekleştirilecek. Ocağın verimliliği yıllık yüzde 10 olarak hesaplanırken yüzde 90 oranında ise maden atığı yani pasa çıkması öngörülüyor. Kuş uçumu Muğla’ya 20 kilometre, Kavaklıdere merkeze 6 kilometre uzaklıkta olan proje en yakın konuta 800 metre. Ayrıca en yakın tarım arazisine ise 650 metre uzaklıkta bulunuyor. Proje için toplamda 6 bin 129 karaçam ağacı kesileceği söylendi. ÇED raporuna göre, kesilecek ağaç sayısının en az 5 katı kadar ağaç dikileceği de iddia edildi.
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