Cengiz'in projesinde 'kamu yararı' görülmedi: Mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti

13 Aralık 2022 Salı, 17:49

Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi, Kazdağları, Çanakkale Bayramiç ve Çan köylerinde açmak istediği Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesiyle ilgili 26 Temmuz’da ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı çıktı.

Bunun üzerine birçok kurum ve yurttaş kararın iptali için dava açtı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığı dava 6 Aralık’ta Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

"HUKUKA AYKIRI"

Mahkemenin kararı önceki gün tebliğ edildi. Kararda, ÇED olumlu kararının ‘hukuka aykırı’ olduğunu söylendi.

Mahkeme, ÇED raporuna projenin potansiyel çevresel, sosyal, biyo-fiziksel, ekonomik ve kültürel etkileri bakımından etki alanının yansıtılmadığı, yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı, halk sağlığının göz ardı edildiği, üstün kamu yararının gözetilmediği, ÇED alanına 150 metre mesafedeki arkeolojik sit alanına yönelik herhangi bir tedbirin bulunmadığı gerekçesiyle kararı iptal etti.

