Muğla'da bakanlığın "Sanayi alanı" kararı mahkemeye taşındı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:54

Güncelleme: 04.03.2024 - 15:54

Muğla’da Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için verilen iki “ÇED Olumlu” kararını mahkeme kararıyla iptal ettiren yöre halkı, Tekağaç mevkiinin “Sanayi Alanı” olarak işaretleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da dava açtı.

Muğla İdare Mahkemesi’ne dilekçe veren MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve yöre halkı adına basın açıklamasını okuyan Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, “Muğla, Aydın ve Denizli planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan Tekağaçsırtı Mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen yerin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesinin kaldırılması için yapmış olduğumuz başvurunun yerine getirilmemesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açıyoruz” dedi.

Özsoy, Tekağaçsırtı mevkiisinin “Sanayi Alanı” olamayacağını maddeler şu şekilde sıraladı: