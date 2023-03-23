Muğla’da çimento fabrikası için keşif yapan bilirkişi heyetine 60 gün ek süre
Muğla’da yapımı süren çimento fabrikasına karşı açılan dava kapsamında, 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti 23 Şubat’ta fabrika alanında keşif yapmıştı. Bilirkişi heyetinin isteği üzerine mahkeme, raporun teslim edilmesi için 60 gün ek süre verdi. Çevreci Mustafa Tuncaelli, karara tepki göstererek, "Bizim yürütmeyi durdurma taleplerimize kulaklarını tıkayan mahkemenin verdiği bu 60 günlük ek süre, sanıyorum çimentoculara da ilaç gibi gelmiştir ya da bayram ikramiyesi falan da diyebiliriz" dedi.
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi sınırındaki Tekağaç mevkiinde inşaatı süren çimento fabrikası ve ham madde ocaklarına karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Yurttaşların açtığı dava kapsamında, 23 Şubat’ta bölgede bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif raporlarının çıkması beklenirken mahkeme, heyetin isteği üzerine 60 gün ek süre verdi.
Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda, “Dava konusu işlemin kapsamı ve niteliği gözetilerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31'inci maddesinin atıfta bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 274'ncü maddesi uyarınca ek süre isteminin kabulüne, bilirkişi raporunun hazırlanabilmesi için bilirkişi heyetine tanınan sürenin 60 gün uzatılmasına, anılan madde çerçevesinde bilirkişi raporunun, dosyanın teslim edildiği tarihten itibaren 3 aylık süre aşılmaksızın belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesinin zorunlu olduğunun duyurulmasına, kararın bir örneğinin talepte bulunan bilirkişiye tebliğine 21/03/2023 tarihinde karar verildi” denildi.
"ÇİMENTOCULARA BAYRAM İKRAMİYESİ"
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi adına bugün açıklama yapan Mustafa Tuncaelli, kararı şöyle değerlendirdi:
“Mahkeme, keşif heyetine raporlarını teslim etmeleri için bir ay süre vermişti. Bu süre 23 Mart’ta bitiyordu. Mahkemenin dün verdiği karardan anlıyoruz ki keşif heyetinin isteği üzerine raporlarını hazırlamak için 60 gün daha ek süre verilmiş. Bizim yürütmeyi durdurma taleplerimize kulaklarını tıkayan mahkemenin verdiği bu 60 günlük ek süre sanıyorum çimentoculara da ilaç gibi gelmiştir ya da bayram ikramiyesi falan da diyebiliriz. Çimentocu firma çimento yıkım projesini bitirmek için var gücüyle çalışırken yürütmeyi durdurma kararı vermeden keşif heyetine tanınan bu toplam 90 günlük süre hukuken doğru olabilir ama fabrika inşaatının bitirilmesini kolaylaştırıcı olduğu için doğru olmamıştır" dedi.
"HER ŞART ALTINDA BU DAVAYI KAYBEDECEKSİNİZ"
"Keşif heyetindeki uzmanların bilimin ışığında, dürüstlükten ayrılmadan ve vicdanlarıyla hazırlayacakları raporun bizim haklılığımızı göstereceğini ve davayı kazanacağımızı biliyoruz" diyen Tuncaelli, "Karar verene kadar çimento fabrikası inşaatı bitirilirse mahkeme bu durumda nasıl karar verecek? Hem yıkımın hem de harcanan onca paranın hesabını verebilecek mi? Mahkeme, önce yürütmeyi durdurma kararı vererek yıkım projesini durdurmalı, sonra bilirkişi heyetine istediği kadar süreyi vermeliydi. Sonuç olarak, mahkemenin bu kararıyla çimentocu firma biraz daha süre kazanmış oldu. Buradan çimentocu firmaya sesleniyoruz; her şart altında bu davayı kaybedeceksiniz, size bu fabrikayı yaptırmayacağız. Bir an önce bu sevdadan vazgeçin, boşuna masraf yapmayın" ifadelerini kullandı.
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