Muğla'nın Dalaman, Menteşe, Milas ilçelerinde orman yangını çıktı

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Muğla’nın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde önceki gün ve dün orman yangını çıktı. Dalaman’ın Taşbaşı Mahallesi’ndeki ve Menteşe’nin Turnalı mevkisindeki yangınlara müdahale sürüyor. Milas’a bağlı Dibekdere Mahallesi ve Sırtlan Mahallesi yakınlarında çıkan yangında ise alevler dört saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 35 dönüm zeytinlik ve 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Menteşe ilçesinde Turnalı mevkisinde 17’si yazlık konut, 29 yapı da zarar gördü. 75 hane de tahliye edilmek zorunda kaldı. Dalaman ilçesinde de Taşbaşı ve Elcik Mahallesi’nde 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı’’ dedi.