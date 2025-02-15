Muğla’nın koyları için rant kaygısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl duyurduğu, Muğla’nın gözde turizm merkezi Dalaman, Göcek ve Fethiye’de koylarında Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın yaşama geçirmeyi planladığı Mapa Şamandıra Projesi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED gerekli değil” kararı verdi.

Muğla’nın koyları için rant kaygısı
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Ece İçmez
Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Bölge halkının koyların kapatılarak ranta kurban edileceği gerekçesiyle karşı çıktığı proje alanı 1.2.3. Doğal Sit alanı Kesin Korunacak Hassas Alan Nitelikli Hassas Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma alanı ve Arkeolojik Sit Alanları içerisinde yer alıyor.

Bakanlık, İzmir ve Uşak illerinde güneş enerji santralı (GES), maden ve marina projeleri için de “ÇED gerekli değil” kararı verdi. Bakanlık ayrıca İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarla statüsünde yer alan GES ve Kemalpaşa’da Spil Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda kalker ocağı ve kırma eleme tesisi ve Uşak’ta Dumlupınar Tarihi Milli Parkı’nın yakınındaki mera alanına yapılacak GES’in de ÇED sürecini başlattı.


Etiketler: #muğla #çed
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