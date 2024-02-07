Muğla’nın sularını kiraya veriliyor!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:42

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Köyceğiz’in Yayla Mahallesi’ndeki yeraltı sularını satışa çıkardı. 8 Şubat (yarın) açık teklif usulüyle ile gerçekleşecek ihale için 166 bin 747 TL geçici teminat bedeli istenirken, muhammen bedel ise 5 milyon 558 bin 220 TL olarak belirlendi.

“Yeraltı Sularının İçme Suyu Olarak Satışına Yönelik 3 Yıl Süre ile Kiraya Verilmesi” başlıkla açılan ihaleye Muğla Su İnisiyatifi tepki gösterdi.

"SUÇ NİTELİĞİNDE"

YİKOB’un yetkileri arasında yeraltı sularının kiraya verilmesinin yer almadığını ifade eden platform, valiliğin ihaleyi iptal etmesi için çağrıda bulunarak şu açıklamayı yayımladı: “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğinin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Bu görev ve yetkiler arasında yeraltı sularının kiraya verilmesi yetkisi yer almamaktadır. Muğla YİKOB'un görevi ve yetkisi olmadan su varlıklarının özelleştirilmesi için ihale açması yönetmeliğe aykırı ve suç niteliğindedir. Muğla Su İnisiyatifi olarak suyun yaşam hakkı olduğunu ve ticarileştirilemeyeceğini temel alan çalışmalarımızın gereği olarak Muğla Valiliği'ni suç niteliğinde olan söz konusu ihaleyi iptal etmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz. MSİ olarak konun takipçisi olacağımızı ve eğer ihale gerçekleşirse bu özelleştirme girişimini durdurmak için her türlü yasal ve meşru mücadeleyi yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."